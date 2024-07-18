ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові маршрутка влетіла в електроопору: стався обрив мережі, є поранені

Львів, Четвер 18 липня 2024 12:35
UA EN RU
У Львові маршрутка влетіла в електроопору: стався обрив мережі, є поранені Фото: у Львові маршрутка влетіла до електроопори 18 липня, є поранені (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові сталася ДТП за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

"На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі", - йдеться у повідомленні патрульних.

Як пізніше розповіла керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко, через аварію травми отримали двоє людей - чоловік та жінка.

"У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан - стабільний", - розповіла вона.

ДТП із автобусами

Останнім часом аварії за участю автобусів почастішали. Так, 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина.

Крім того, 14 липня у Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Львів Аварія
NEWS
На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень
На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне