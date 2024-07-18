У Львові маршрутка влетіла в електроопору: стався обрив мережі, є поранені

У Львові сталася ДТП за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

"У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан - стабільний", - розповіла вона.

Як пізніше розповіла керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко, через аварію травми отримали двоє людей - чоловік та жінка.

"На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі", - йдеться у повідомленні патрульних.

ДТП із автобусами

Останнім часом аварії за участю автобусів почастішали. Так, 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина.

Крім того, 14 липня у Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей.

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