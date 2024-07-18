Во Львове маршрутка влетела в электроопору: произошел обрыв сети, есть раненые
Во Львове произошла ДТП с участием маршрутки, которая врезалась в опору электропередач. Два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
"На проспекте Червоной Калины, 60 произошло ДТП с пострадавшими. Движение в направлении Сыхово перекрыто. В результате ДТП есть обрыв электросети", - говорится в сообщении патрульных.
Как позже рассказала руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко, из-за аварии травмы получили два человека - мужчина и женщина.
"У 76-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы. Также госпитализирован 60-летний мужчина, в нем открыта черепно-мозговая трамва, состояние - стабильное", - рассказала она.
ДТП с автобусами
В последнее время аварии с участием автобусов участились. Так, 17 июля во Львовском районе столкнулись маршрутный автобус и автопоезд. В аварии погибли четверо людей, еще 7 пострадали, в том числе 4-летний ребенок.
Кроме того, 14 июля в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. На момент аварии в нем находились больше 40 людей.
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