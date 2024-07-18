Во Львове маршрутка влетела в электроопору: произошел обрыв сети, есть раненые

Во Львове произошла ДТП с участием маршрутки, которая врезалась в опору электропередач. Два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

"На проспекте Червоной Калины, 60 произошло ДТП с пострадавшими. Движение в направлении Сыхово перекрыто. В результате ДТП есть обрыв электросети", - говорится в сообщении патрульных.

Как позже рассказала руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко, из-за аварии травмы получили два человека - мужчина и женщина.

"У 76-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы. Также госпитализирован 60-летний мужчина, в нем открыта черепно-мозговая трамва, состояние - стабильное", - рассказала она.