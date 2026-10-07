У Львові комунальними залишаться без зарплати через блокування платежів Казначейством

За його словами, Казначейство зупинило платежі за транспортну роботу та санітарне очищення. Загалом у Львові не проведено платежів на понад 500 млн гривень.

"До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату. Це, до речі, незаконно", - наголосив Садовий.

Крім зарплат комунальників, це кошти на підготовку до зими, медичні й освітні об'єкти та аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак.

Садовий вже обговорив цю ситуацію з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

За словами мера, глава уряду пояснив, що рішення вимушене, а критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація може покращитися протягом місяця.

"За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся", - зазначив Садовий.

Він також закликав нардепів та Кабмін послідувати його прикладу "на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу".

"Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, - остання", - додав він.