Во Львове коммунальщикам могут задержать зарплату: какая причина

Во Львове части дворников и водителей трамваев могут задержать зарплату из-за остановки платежей Казначейством.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, Государственная казначейская служба остановила платежи за транспортную работу и санитарную очистку. С этих средств выплачивают зарплаты дворникам и водителям электротранспорта.
Всего во Львове не проведены платежи более чем на 500 млн гривен.
Кроме зарплат коммунальщиков это средства на подготовку к зиме, медицинские и образовательные объекты и аварийно-восстановительные работы после ракетных атак.
Садовый уже обсудил эту ситуацию с премьер-министром Сергеем Корецким.
По словам мэра, глава правительства пояснил, что решение вынуждено, а критические платежи будут постепенно проводить в ручном режиме. Ситуация может улучшиться в течение месяца.
"При таких обстоятельствах считаю неэтичным получать заработную плату, пока ее не начнут снова проводить для коммунальщиков. Поэтому в настоящее время от своей зарплаты отказываюсь", - отметил Садовый.
Напомним, ранее Министерство финансов обнародовало проект госбюджета на 2027 год с рекордными расходами на оборону и повышением зарплат учителям и врачам.
Доходы бюджета в 2027 году запланированы на уровне 5 триллионов 648 миллиардов гривен. Это на 452,1 миллиарда гривен, или 8,7% больше, чем предполагает план на 2026 год.
Расходы взамен вырастут до 7 триллионов 272 миллиарда гривен. По сравнению с 2026 годом, это больше на 864,9 миллиарда гривен, или на 13,5%.