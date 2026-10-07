Во Львове коммунальщикам могут задержать зарплату: какая причина

По его словам, Государственная казначейская служба остановила платежи за транспортную работу и санитарную очистку. С этих средств выплачивают зарплаты дворникам и водителям электротранспорта.

Всего во Львове не проведены платежи более чем на 500 млн гривен.

Кроме зарплат коммунальщиков это средства на подготовку к зиме, медицинские и образовательные объекты и аварийно-восстановительные работы после ракетных атак.

Садовый уже обсудил эту ситуацию с премьер-министром Сергеем Корецким.

По словам мэра, глава правительства пояснил, что решение вынуждено, а критические платежи будут постепенно проводить в ручном режиме. Ситуация может улучшиться в течение месяца.

"При таких обстоятельствах считаю неэтичным получать заработную плату, пока ее не начнут снова проводить для коммунальщиков. Поэтому в настоящее время от своей зарплаты отказываюсь", - отметил Садовый.