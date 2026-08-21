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Во Львове две BMW сбили отца и 8-летнюю дочь, переходивших на красный свет

13:50 21.08.2026 Пт
1 мин
Пострадавшие находятся в реанимации
aimg Валерия Абабина
Во Львове две BMW сбили отца и 8-летнюю дочь, переходивших на красный свет Фото: Авто скорой медицинской помощи (Getty Images)
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Во Львове на перекрестке улиц Кульчицкой и Выговского двое водителей BMW на одном пешеходном переходе сбили 8-летнюю девочку и ее 36-летнего отца.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Обстоятельства ДТП

Авария произошла вчера около 20:00 во Львове, на перекрестке улиц Кульчицкой и Выговского.

По предварительным данным, 22-летний житель Яворивского района за рулем BMW сбил 8-летнюю девочку, которая вместе с отцом переходила дорогу по "зебре".

В тот же миг на том же переходе водитель другого BMW, 21-летний львовянин, сбил 36-летнего отца ребенка.

Предварительно мужчина с дочерью переходили дорогу на красный свет. Оба водителя, как показала проверка, были трезвыми.

Чтобы выяснить, с какой скоростью двигались оба автомобиля, следователи назначат автотехнические экспертизы.

Отец и ребенок находятся в реанимации с тяжелыми травмами.

Во Львовской областной прокуратуре открыли производство по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло тяжелые травмы - по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области уже неоднократно происходили резонансные ДТП на пешеходных переходах , в частности, в феврале окружной прокурор сбил на переходе двоих детей, в результате чего погибла 14-летняя девушка, а ее брат госпитализирован.

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