ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове мужчина хвастался 9-летней дочерью за рулем, его нашла полиция

Львов, Суббота 13 апреля 2024 01:24
UA EN RU
Во Львове мужчина хвастался 9-летней дочерью за рулем, его нашла полиция Иллюстративное фото: во Львове мужчина хвастался 9-летней дочерью за рулем, его нашла полиция (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что патрульные задержали мужчину, посадившего за руль несовершеннолетнего ребенка и это снимал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Видео показали различные паблики. Пользователи негативно отнеслись к материалу.

"Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтило. Что было закономерно", - написал Белошицкий.

Патрульные разыскали автора видео и составили протокол.

"Нашли этого 31-летнего блогера и составили протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и ч.2 ст.126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) Кодекса Украины про административные правонарушения", - заявил Белошицкий.

Работа полиции

Ранее мы писали, что полиция показала видео первых минут после ракетной атаки россиян по Запорожью.

Также мы сообщали, что полиция установила пятерых людей, ломившихся в квартиру журналиста-расследователя издания "Наші гроші" Юрия Николова.

К слову полиция разоблачила схему выезда мужчин за границу. Злоумышленники брали за свои услуги 7 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Патрульная служба
NEWS
Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль
Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский