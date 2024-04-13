Во Львове мужчина хвастался 9-летней дочерью за рулем, его нашла полиция
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что патрульные задержали мужчину, посадившего за руль несовершеннолетнего ребенка и это снимал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Видео показали различные паблики. Пользователи негативно отнеслись к материалу.
"Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтило. Что было закономерно", - написал Белошицкий.
Патрульные разыскали автора видео и составили протокол.
"Нашли этого 31-летнего блогера и составили протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и ч.2 ст.126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) Кодекса Украины про административные правонарушения", - заявил Белошицкий.
Работа полиции
Ранее мы писали, что полиция показала видео первых минут после ракетной атаки россиян по Запорожью.
Также мы сообщали, что полиция установила пятерых людей, ломившихся в квартиру журналиста-расследователя издания "Наші гроші" Юрия Николова.
К слову полиция разоблачила схему выезда мужчин за границу. Злоумышленники брали за свои услуги 7 тысяч долларов.
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