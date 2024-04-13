Во Львове мужчина хвастался 9-летней дочерью за рулем, его нашла полиция

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что патрульные задержали мужчину, посадившего за руль несовершеннолетнего ребенка и это снимал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Видео показали различные паблики. Пользователи негативно отнеслись к материалу.

"Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтило. Что было закономерно", - написал Белошицкий.

Патрульные разыскали автора видео и составили протокол.

"Нашли этого 31-летнего блогера и составили протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и ч.2 ст.126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) Кодекса Украины про административные правонарушения", - заявил Белошицкий.