У Львові чоловік стріляв в багатоповерхівці

10:59 23.04.2026 Чт
2 хв
Відомі перші офіційні дані від поліції про стрілянину
aimg Ірина Глухова aimg Юлія Акимова
Фото: у Львові чоловік стріляв в багатоповерхівці (скриншот з відео)

Сьогодні, 23 квітня, у Львові в одній із багатоповерхівок було чутно постріли, після чого на місце події прибули правоохоронці та спецпідрозділи поліції.

Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.

Читайте також: Голова Нацполіції пояснив, що саме мали зробити патрульні під час теракту в Києві

За даними поліції, до правоохоронців надійшов спецвиклик про стрілянину в житловому будинку. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Поліцейські встановили, що чоловік здійснив кілька пострілів у квартирі. Його було затримано.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події.

Оновлено о 11:05

Згодом на подію відреагував мер Львова Андрій Садовий.

"Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки", - йдеться у повідомленні міського голови.

Оновлено о 12:05

Як проінформували у пресслужбі поліції Львівської області, стрільця затримали та доставили до спеціального лікувального закладу.

За даними правоохоронців, стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно.

Постраждалих немає. Револьвер поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Стрілянина в Україні

Нагадаємо, вчора у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина після сварки водія та пішохода. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.

18 квітня кривава трагедія сталася у Голосіївському районі Києва - озброєний чоловік відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули семеро людей.

Після цього нападник забарикадувався у супермаркеті із заручниками, однак переговори не дали результату - його ліквідували. Відомо, це був місцевий житель 1968 року народження, родом із Росії.

16 квітня інцидент зі стріляниною у школі стався на Закарпатті. Тоді учень 9 класу дістав на уроці пістолет і двічі вистрілив, поранивши однокласника.

У поліції повʼязали інцидент з діями російських спецслужб. За даними слідства, підлітка могли завербувати через інтернет.

