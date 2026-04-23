Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке

10:59 23.04.2026 Чт
2 мин
Известны первые официальные данные от полиции о стрельбе
aimg Ирина Глухова aimg Юлия Акимова
Фото: во Львове мужчина стрелял в многоэтажке (скриншот из видео)

Сегодня, 23 апреля, во Львове в одной из многоэтажек были слышны выстрелы, после чего на место происшествия прибыли правоохранители и спецподразделения полиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.

Читайте также: Глава Нацполиции объяснил, что именно должны были сделать патрульные во время теракта в Киеве

По данным полиции, к правоохранителям поступил спецвызов о стрельбе в жилом доме. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спецназовцы.

Полицейские установили, что мужчина произвел несколько выстрелов в квартире. Он был задержан.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Обновлено в 11:05

Впоследствии на происшествие отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

"Относительно выстрелов, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники", - говорится в сообщении городского головы.

Обновлено в 12:05

Как проинформировали в пресс-службе полиции Львовской области, стрелка задержали и доставили в специальное лечебное учреждение.

По данным правоохранителей, стрелял 34-летний житель одной из квартир дома, который имеет ментальные нарушения. Выстрелы были осуществлены в помещении из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно.

Пострадавших нет. Револьвер полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. Решается вопрос правовой квалификации события.

Стрельба в Украине

Напомним, вчера в Дарницком районе Киева произошла стрельба после ссоры водителя и пешехода. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.

18 апреля кровавая трагедия произошла в Голосеевском районе Киева - вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибли семь человек.

После этого нападавший забаррикадировался в супермаркете с заложниками, однако переговоры не дали результата - его ликвидировали. Известно, это был местный житель 1968 года рождения, родом из России.

16 апреля инцидент со стрельбой в школе произошел на Закарпатье. Тогда ученик 9 класса достал на уроке пистолет и дважды выстрелил, ранив одноклассника.

В полиции связали инцидент с действиями российских спецслужб. По данным следствия, подростка могли завербовать через интернет.

Больше по теме:
ЛьвовНациональная полиция