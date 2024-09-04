У Львові через атаку РФ вже п'ятеро загиблих та 35 постраждалих

Атака РФ на Львів

У ніч проти 4 вересня російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами. Близько 5:20 у Львові лунали вибухи. Військові повідомляли про загрозу дронів. Пізніше у Львові знову пролунали вибухи.

Вже близько 6:40 стало відомо про перших шістьох постраждалих. Також через атаку окупантів було пошкоджено будинки. Пізніше кількість постраждалих зросла у Львові до 19, стало відомо про одного загиблого, потім - про двох.

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