Во Львове из-за атаки РФ уже пятеро погибших и 35 пострадавших

"Пятый погибший. Ребенок", - рассказал мэр города Андрей Садовый.

Кроме того, по данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, среди погибших и 14-летняя девочка.

Число пострадавших возросло до 35

По состоянию на 8:00 во Львове уже более 35 человек получают медицинскую помощь.

"Несколько из них в тяжелом состоянии, в том числе пятеро детей", - рассказал мэр города Андрей Садовой.

Кроме того, по данным Львовской ОВА, более 50 домов получили повреждения. Также повреждены две школы, два медицинских учреждения. Все службы работают на месте событий. Продолжается разбор завалов.