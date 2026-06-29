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У Львові блискавка влучила у 6-річну дівчинку

18:16 29.06.2026 Пн
1 хв
Стан дитини оцінюється як стабільний
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: швидка допомога у Львові (Getty Images)

В понеділок, 29 червня, блискавка у Львові влучила у 6-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового.

"Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає", - розповів він.

Нагадаємо, негода, яка накрила Львів, уже спричинила перебої в роботі громадського транспорту та завдала шкоди міській інфраструктурі. Через наслідки буревію рятувальники й комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а поблизу собору Святого Юра пошкодило контактну мережу.

Водночас синоптики попереджають, що 29-30 червня складні погодні умови очікуються в низці областей України. У західних, північних та частині центральних регіонів, а також у Києві прогнозують грози, сильні дощі, місцями град і шквалисті пориви вітру.

У зв'язку з цим Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий). За прогнозами фахівців, негода може призвести до ускладнень у роботі енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту.

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