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У Львові вирує негода: вітер валить дерева, зриває дахи та зупиняє транспорт (фото)

17:13 29.06.2026 Пн
2 хв
Негода не вщухає. Що вже відомо про її наслідки у Львові?
aimg Марія Науменко
У Львові вирує негода: вітер валить дерева, зриває дахи та зупиняє транспорт (фото) Фото: сильний вітер та злива під час негоди (Getty Images)
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Буревій уже порушив роботу громадського транспорту та пошкодив міську інфраструктуру. Рятувальники й комунальники працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Львова Андрія Садового.

За словами мера, дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а біля церкви Святого Юра - пошкодило контактну мережу.

У Львові вирує негода: вітер валить дерева, зриває дахи та зупиняє транспорт (фото)Фото: наслідки сильного буревію у Львові (t.me/andriysadovyi)

У Львові вирує негода: вітер валить дерева, зриває дахи та зупиняє транспорт (фото)Фото: наслідки сильного буревію у Львові (t.me/andriysadovyi)

Також обриви контактної мережі зафіксували на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола - Липинського, на перехресті Степана Бандери - Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка.

На вулиці Липинського тимчасово відключили напругу, а на перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

Крім того, сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

У Львові вирує негода: вітер валить дерева, зриває дахи та зупиняє транспорт (фото)Фото: наслідки сильного буревію у Львові (t.me/andriysadovyi)

Через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. У міськраді зазначили, що рух відновлять після того, як комунальні служби приберуть повалені дерева та відремонтують контактну мережу.

Садовий закликав жителів бути максимально обережними, не ховатися під деревами, не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

Наразі всі міські служби працюють над ліквідацією наслідків буревію.

Синоптики попереджають, що 29-30 червня низку регіонів України накриє негода. У західних, північних і частині центральних областей, а також у Києві очікуються грози, сильні зливи, місцями град і шквалистий вітер.

В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також рух транспорту.

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