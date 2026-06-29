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Во Львове молния попала в 6-летнюю девочку

18:16 29.06.2026 Пн
1 мин
Состояние ребенка оценивается как стабильное
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: скорая помощь во Львове (Getty Images)

В понедельник, 29 июня, молния во Львове попала в 6-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Львова Андрея Садового.

"Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет", - рассказал он.

Напомним, непогода, которая накрыла Львов, уже повлекла за собой перебои в работе общественного транспорта и нанесла ущерб городской инфраструктуре. Из-за последствий урагана спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщил городской голова Андрей Садовый, деревья упали на улицах Коперника и Ефремова. У парка Франко дерево упало на троллейбус, а вблизи собора Святого Юра повредило контактную сеть.

В то же время синоптики предупреждают, что 29-30 июня сложные погодные условия ожидаются в ряде областей Украины. В западных, северных и центральных регионах, а также в Киеве прогнозируют грозы, сильные дожди, местами град и шквалистые порывы ветра.

В этой связи Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый). По прогнозам специалистов, непогода может привести к осложнениям в работе энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на движение транспорта.

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