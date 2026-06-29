Во Львове молния попала в 6-летнюю девочку

В понедельник, 29 июня, молния во Львове попала в 6-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Львова Андрея Садового.

"Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет", - рассказал он.

Напомним, непогода, которая накрыла Львов, уже повлекла за собой перебои в работе общественного транспорта и нанесла ущерб городской инфраструктуре. Из-за последствий урагана спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщил городской голова Андрей Садовый, деревья упали на улицах Коперника и Ефремова. У парка Франко дерево упало на троллейбус, а вблизи собора Святого Юра повредило контактную сеть.