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Во Львове заявили о перебоях с телефонной связью

Автор: Светлана Мащенко

Во Львове 4 марта возникли проблемы с работой стационарных телефонов, в частности по связи с мобильными операторами.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! Фиксируем неисправную работу стационарных телефонов во Львове. Сейчас невозможно осуществить входящие и исходящие звонки между стационарными и мобильными операторами", - говорится в сообщении.

Что именно произошло, и когда будет починена связь, не уточняется.

Отметим, что сигнал тревоги во Львове пока сообщает лишь единый Telegram-канал.

Ранее мы писали, что в администрации Львова заявили, что цены на проживание должны оставаться такими же, как в довоенное время.

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Львов