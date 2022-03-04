У Львові заявили про перебої з телефонним зв'язком

У Львові 4 березня виникли проблеми з роботою стаціонарних телефонів, зокрема по зв'язку з мобільними операторами.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Увага! Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - говориться в повідомленні. Що саме сталося, і коли буде полагоджено зв'язок, не уточнюється. Зазначимо, що сигнал тривоги у Львові наразі повідомляє лише єдиний Telegram-канал.