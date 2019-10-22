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У Львові "замінували" вокзал та облдержадміністрацію

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 11:19
У Львові "замінували" вокзал та облдержадміністрацію
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Оперативники перевіряють інформацію про замінування

У вівторок, 22 жовтня, у Львові фахівці перевіряють інформацію про мінування головного залізничного вокзалу та обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, інформація про замінування об'єктів надійшла сьогодні на адресу електронної пошти поліції.

"На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб. Після проведення евакуації будуть обстежені приміщення і прилеглі території. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, яка надала повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня повідомлення про мінування надійшли також на електронну пошту поліції Харькова і Житомира. У Харкові нібито замінували три університети та житловий будинок, а в Житомирі будівлю біля облдержадміністрації.

Також РБК-Україна повідомляло, що 22 жовтня Господарський суд міста Києва вимушений тимчасово припинити роботу через повідомлення про мінування. Зараз у будівлі працюють оперативники.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня в місті Старобільськ Луганської області через повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури евакуювали майже 800 людей. Також перекрили рух на 10 вулицях.

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