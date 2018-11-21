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У Львові горить обласна лікарня

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 12:59
У Львові горить обласна лікарня
Фото: горить львівська обласна лікарня (facebook.com/igor.zinkevych)

Пацієнтів та медиків евакуювали з будівлі

У Львівській обласній клінічній лікарні медичного інституту на вулиці Чернігівській,7 сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівський портал.

Зазначається, що займання сталось 21 листопада близько 11:30. Місцеві жителі зазначають, що запах диму відчутний в центрі міста. 

Прес-секретар головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев уточнив, що горить дах будівлі. Проте, як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь вже перекинувся з даху на третій поверх, де розташовані кабінети лікарні.

За інформацією прес-служби ДСНС, на місці працюють 81 рятувальник та 17 одиниць спецтехніки. Інформації про постраждалих наразі немає. 

 

Фото: горить Львівська обласна лікарня (facebook.com/igor.zinkevych)

Нагадаємо, вродовж минулого тижня, 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинули 78 людей. Загалом рятувальникам вдалось загасити близько 1,8 тис. пожеж. Унаслідок рятувальних робіт було врятовано 107 людей.

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