У Львові горить обласна лікарня

Фото: горить львівська обласна лікарня (facebook.com/igor.zinkevych)

Пацієнтів та медиків евакуювали з будівлі

У Львівській обласній клінічній лікарні медичного інституту на вулиці Чернігівській,7 сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівський портал.

Зазначається, що займання сталось 21 листопада близько 11:30. Місцеві жителі зазначають, що запах диму відчутний в центрі міста.

Прес-секретар головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев уточнив, що горить дах будівлі. Проте, як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь вже перекинувся з даху на третій поверх, де розташовані кабінети лікарні.

За інформацією прес-служби ДСНС, на місці працюють 81 рятувальник та 17 одиниць спецтехніки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Фото: горить Львівська обласна лікарня (facebook.com/igor.zinkevych)

Нагадаємо, вродовж минулого тижня, 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинули 78 людей. Загалом рятувальникам вдалось загасити близько 1,8 тис. пожеж. Унаслідок рятувальних робіт було врятовано 107 людей.