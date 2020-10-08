Во Львове задержали налоговиков за систематическое взяточничество

СБУ разоблачила систематическое взяточничество сотрудников управления налоговой службы во Львовской области. Они брали деньги с местных предпринимателей за покрывание нарушений производства и правил продажи подакцизных товаров.

Об этом сообщает СБУ во Львовской области.

Несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий требовали деньги от производителей этой продукции в обмен на игнорирование нарушений производственного процесса и правил ее реализации.

Задержали сотрудников налоговой службы при получении очередной взятки в 700 долларов.

В помещении управления налоговой службы провели обыски. Должностные лица подозреваются по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом). Устанавливаются все обстоятельства и другие причастные лица.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области директора госпредприятия поймали на взятке главе ОГА.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила главу Харьковского окружного админсуда на даче взятки.