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У Львові затримали податківців за систематичне хабарництво

Автор: Роман Тверденко

СБУ викрила систематичне хабарництво співробітників управління податкової служби у Львівській області. Вони брали гроші з місцевих підприємців за покривання порушень у виробництві та правил продажу підакцизних товарів.

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Про це повідомляє СБУ у Львівській області.

Кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів вимагали гроші від виробників цієї продукції в обмін на ігнорування порушень виробничого процесу і правил її реалізації.

Затримали співробітників податкової служби при отриманні чергового хабара у 700 доларів.

В приміщенні управління податкової служби провели обшуки. Посадові особи підозрюються за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). Встановлюються всі обставини та інші причетні особи.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області директора держпідприємства впіймали на хабарі голові ОДА.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара.

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