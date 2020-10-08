В Винницкой области директора госпредприятия поймали на взятке главе ОГА

Фото: деньги со взятки (ssu.gov.ua)

Директор госпредприятия пытался дать взятку главе Винницкой облгосадминистрации. Готов был заплатить 4,2 миллиона гривен за перераспределение бюджетных средств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Должностное лицо хотел, чтобы глава ОГА изменил целевое назначение бюджетных средств в пользу посторонних лиц. За это директор госпредприятия и обещал взятку в более чем 4 миллиона гривен.

Как рассказал сам председатель ОГА Сергей Борзов в Facebook, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о предложении предоставления ему неправомерной выгоды от руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области 24 сентября.

"На основании данного заявления, в этот же день НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления",- написал он.

Чиновника задержали во время передачи первой части оговоренной суммы в размере 200 тысяч гривен.

Я казав не ходити до мене з пропозиціями схем, «відкатів» і «порєшать». Перестаньте красти людські гроші і оббирати... Опубліковано Сергій Борзов Кандидат на посаду міського голови Вінниці Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Вскоре директору госпредприятия объявят подозрение и изберут меру пресечения. Он подозревается по ч.3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила главу Харьковского окружного админсуда на даче взятки.

Кроме этого известно, что дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова направили в суд. Его обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.