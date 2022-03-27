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У Львові затримали чоловіків, які пересилали росіянам дані про обстріл і пересування військових

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Львів, Неділя 27 березня 2022 00:55
У Львові затримали чоловіків, які пересилали росіянам дані про обстріл і пересування військових Фото: автомобіль патрульної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові патрульні затримали двох чоловіків, які знімали місце ракетного удару, пересування українських військових та блокпости в області. Такі дані вони пересилали російським абонентам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що у суботу на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль, у водія якого під час перевірки документів та телефону виявили відео та фото пересування військових ЗСУ.

"Також у нього були фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією і чимало контактів з російськими номерами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 26 березня правоохоронці, які їхали на місце потрапляння російських ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і влучення її в ціль.

"Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - передали в патрульній службі.

Обох громадян затримали та передали співробітникам Служби безпеки України.

У Львові затримали чоловіків, які пересилали росіянам дані про обстріл і пересування військовихУ Львові затримали чоловіків, які пересилали росіянам дані про обстріл і пересування військових

У Львові патрульні затримали чоловіків, які надсилали інформацію російським абонентам (фото: facebook.com/lvivpolice)

Раніше повідомлялося, що 26 березня в результаті ракетного удару по Львову постраждали 5 людей.

Нагадаємо також, що в Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ. Так, за поширення такої інформації передбачено покарання - до 12 років в'язниці.

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Служба безпеки України Львів полиция ракетный удар Патрульна служба
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