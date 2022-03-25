Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ

Из-за войны в Украине запрещено публиковать данные (фото или видео) о размещении Вооруженных сил Украины. За распространение такой информации предусмотрено наказание - до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта , принятый парламентом накануне.

От 3 до 5 лет тюрьмы

Такое наказание грозит за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украине.

Публиковать данные можно, если они размещались в открытом доступе Генштабом или на их публикацию есть письменное разрешение Генштаба.

От 5 до 8 лет тюрьмы

Такое наказание грозит за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины.

Публиковать данные можно, если они размещались в открытом доступе Генштабом или на их публикацию есть письменное разрешение Генштаба.

От 8 до 12 лет тюрьмы

Такое наказание грозит за публикацию информации о передвижении сил ВСУ или же перемещении международной военной помощи, если такие действия повлекли за собой тяжелые последствия и совершены:

по предварительному сговору группой лиц,

по корыстным мотивам,

с целью предоставление такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины,

незаконным вооруженным формированием.

Не распространяйте фото обстрелов

Отметим, украинцев также призывают не распространять в соцсетях фото и видео обстрелов. Как объясняются военные, публикуя последствия обстрелов украинцы сами того не осознавая, становятся корректировщиками огня для противника, поскольку оккупанты черпают информацию о своих действиях из соцсетей. Поэтому украинцев просят не делать снимки или хотя бы не публиковать их сразу после атаки.