Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Из-за войны в Украине запрещено публиковать данные (фото или видео) о размещении Вооруженных сил Украины. За распространение такой информации предусмотрено наказание - до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта, принятый парламентом накануне.
От 3 до 5 лет тюрьмы
Такое наказание грозит за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украине.
Публиковать данные можно, если они размещались в открытом доступе Генштабом или на их публикацию есть письменное разрешение Генштаба.
От 5 до 8 лет тюрьмы
Такое наказание грозит за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины.
Публиковать данные можно, если они размещались в открытом доступе Генштабом или на их публикацию есть письменное разрешение Генштаба.
От 8 до 12 лет тюрьмы
Такое наказание грозит за публикацию информации о передвижении сил ВСУ или же перемещении международной военной помощи, если такие действия повлекли за собой тяжелые последствия и совершены:
- по предварительному сговору группой лиц,
- по корыстным мотивам,
- с целью предоставление такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины,
- незаконным вооруженным формированием.
Не распространяйте фото обстрелов
Отметим, украинцев также призывают не распространять в соцсетях фото и видео обстрелов. Как объясняются военные, публикуя последствия обстрелов украинцы сами того не осознавая, становятся корректировщиками огня для противника, поскольку оккупанты черпают информацию о своих действиях из соцсетей. Поэтому украинцев просят не делать снимки или хотя бы не публиковать их сразу после атаки.
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