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У Львові за хабарі затримали двох митників і прикордонника

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 00:05
У Львові за хабарі затримали двох митників і прикордонника
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадові особи за винагороду забезпечували безперешкодне ввезення товарів на територію України

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали двох митників і прикордонників під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

За попередньою інформацією, перебуваючи у змові, посадові особи налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди. За гроші вони забезпечували безперешкодне ввезення товарів на територію України.

Правоохоронці затримали посадових осіб у порядку ст. 208 КПК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1,8 тисяч гривень.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Державної фіскальної служби (ГФС) в Дніпропетровській області.

Також РБК-Україна писало, що САП повідомила про підозру судді за отримання хабара. Суддя отримав 2 тис. доларів за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності.

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