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ГБР проверяет налоговиков, которые не заметили неуплату акциза на 1,6 млн гривен

Новости » Общество     09.11.2019 - 19:25
ГБР проверяет налоговиков, которые не заметили неуплату акциза на 1,6 млн гривен
Фото (dbr.gov.ua)

Следователи расследуют дело по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС в Днепропетровской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что действия налоговиков привели к уклонению от уплаты предприятием акцизного налога на сумму 1,637 млн гривен. По предварительной информации при проверке производителя табачной продукции работники налоговой не заметили уклонения от уплаты акцизного налога на сумму 1 млн 637 тыс. гривен.

В связи с этим состоялись обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура.

Квалификация уголовного производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее Государственной бюро расследований задержало в Закарпатской области двоих сотрудников Государственной фискальной службы и одного работника Государственной пограничной службы во время получения взятки.

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