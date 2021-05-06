Во Львове на взятке задержали полицейского: требовал деньги за изменение меры пресечения

Во Львове на взятке задержали старшего участкового офицера одного из районных отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он требовал 3 тысячи долларов у местного жителя за изменение меры пресечения.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, полицейский требовал 3 тысячи долларов у жителя Львова, чтобы оказать влияние на судью, который рассматривает дела в отношении его знакомого - обвиняемого в покушении на грабеж. В частности, деньги предназначались на изменение меры пресечения с содержания под стражей на не связанную с лишением свободы, а также на переквалификацию правонарушения по более мягкую статью УК Украины.
Правоохранителя задержали с поличным - в момент получения денег, которые изъяты в качестве вещественного доказательства. В ходе обысков также был изъят автомобиль полицейского.
Проводятся первичные следственные действия, после их завершения будет решаться вопрос о сообщении полицейскому о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
Операция по задержанию полицейского-взяточника проводилась прокуратурой совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) при поддержке Службы безопасности Украины во Львовской области.
Фото: задержание полицейского на взятке (gp.gov.ua)
Напомним, в конце апреля в Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали начальника следственного отделения одного из районных подразделений регионального управления. Она требовала деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
Отметим, днем ранее, в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.
РБК-Украина писало, что в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.