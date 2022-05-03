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Во Львове после взрывов проблемы с электроснабжением

Фото: во Львове слышали мощные взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

После мощных взрывов во Львове наблюдаются проблемы с электроснабжением. Пока неизвестно, является ли это следствием ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"В части города перебои с электроснабжением", - сообщил он.

Кроме того, по словам корреспондента РБК-Украина, во Львове наблюдаются перебои с мобильной связью. Свет исчез в нескольких районах города.

Также, как сообщает корреспондент РБК-Украина, после взрывов исчезло телевизионное вещание.

Напомним, сегодня вечером во Львове прогремели четыре мощных взрыва.

После этого стало известно, что по Львовской области нанесли ракетные удары, но куда именно попали, неизвестно.

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Львовракетный ударВзрыв