Во Львове после взрывов проблемы с электроснабжением

После мощных взрывов во Львове наблюдаются проблемы с электроснабжением. Пока неизвестно, является ли это следствием ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового .

"В части города перебои с электроснабжением", - сообщил он.

Кроме того, по словам корреспондента РБК-Украина, во Львове наблюдаются перебои с мобильной связью. Свет исчез в нескольких районах города.

Также, как сообщает корреспондент РБК-Украина, после взрывов исчезло телевизионное вещание.