У Львові після вибухів проблеми з електропостачанням

Після потужних вибухів у Львові спостерігаються проблеми з електропостачанням. Наразі невідомо, чи є це наслідком ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового .

"В частині міста перебої з електропостачанням", - повідомив він.

Крім того, за словами кореспондента РБК-Україна, у Львові спостерігаються перебої з мобільним зв'язком. Світло зникло у декількох районах міста.

Також, як повідомляє кореспондент РБК-Україна, після вибухів зникло телевізійне мовлення.