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Во Львове вспыхнул пожар на автобусном заводе

Фото: во Львове вспыхнул пожар на автобусном заводе (t.me/lvivych_news)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 сентября, вечером во Львове начался сильный пожар на автобусном заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

О причинах начала пожара официальной информации пока нет. Сейчас над заводом виден густой дым.

Пожар во Львове (t.me/lmbrg_lviv)

Напомним, 28 августа, в городе Виноградов Закарпатской области начался сильный пожар в торговом центре.

Также мы писали, что во Львове 26 августа на улице Научной вспыхнул пожар, предварительно, на заводе "Термоприбор".

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ЛьвовПожар