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Во Львове загорелся завод: на месте пожара прогремел взрыв

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Львов, Пятница 26 августа 2022 12:28
Во Львове загорелся завод: на месте пожара прогремел взрыв Фото: во Львове загорелся завод (t.me/zinkevich_igor)
Автор: Руслан Гаращенко

Во Львове 26 августа на улице Научной вспыхнул пожар, предварительно, на заводе "Термоприбор". Через несколько минут после возгорания на месте пожара прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания.

Фото: пожар во Львове 26 августа (t.me/zinkevich_igor)

Так, пожар утром вспыхнул в районе, где расположены заводы "Термоприбор" и Львовский ювелирный. Местные жители жалуются на густой дым и вонь жженой резины.

На месте происшествия работают пожарные службы.

"Сообщают о пожаре в районе ювелирного завода во Львове , прилетов/взрывов не было", - написал депутат Игорь Зинкевич в Telegram.

Также, по его словам, после возгорания на месте пожара произошел взрыв.

Напомним, в ночь на пятницу, 26 августа, в центре Львова обрушился трехэтажный жилой дом. В результате спасатели эвакуировали 12 человек, среди них 4-летний ребенок.

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