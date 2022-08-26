Во Львове загорелся завод: на месте пожара прогремел взрыв

Во Львове 26 августа на улице Научной вспыхнул пожар, предварительно, на заводе "Термоприбор". Через несколько минут после возгорания на месте пожара прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания.

Фото: пожар во Львове 26 августа (t.me/zinkevich_igor)

Так, пожар утром вспыхнул в районе, где расположены заводы "Термоприбор" и Львовский ювелирный. Местные жители жалуются на густой дым и вонь жженой резины.

На месте происшествия работают пожарные службы.

"Сообщают о пожаре в районе ювелирного завода во Львове , прилетов/взрывов не было", - написал депутат Игорь Зинкевич в Telegram.