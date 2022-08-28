В Закарпатской области горит торговый центр
Фото: в Закарпатской области горит торговый центр (скриншот видео)
Сегодня, 28 августа, в городе Виноградов Закарпатской области начался сильный пожар в торговом центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Голос Карпат".
По информации издания, на месте происшествия уже работают спасатели, пожарные бригады прибыли из ближайших сел.
Также отмечается, что в результате пожара погибших нет. Второй этаж ТЦ "выгорел дотла".
Очевидцы рассказывают, что, возможно, пожар начался в помещении медлаборатории, которая находится на втором этаже торгового центра.
Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрелов россиян в одном из сел Сумской области начались сильные пожары.
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