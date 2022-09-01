У Львові спалахнула пожежа на автобусному заводі

Сьогодні, 1 вересня, ввечері у Львові почалася сильна пожежа на автобусному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про причини початку пожежі офіційної інформації поки немає. Зараз над заводом видно густий дим.

Нагадаємо, 28 серпня, у місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі.

Також ми писали, що у Львові 26 серпня на вулиці Науковій спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Термоприлад".

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