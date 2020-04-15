Во Львове возле больницы произошел взрыв, есть жертва

Во Львове возле городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого умер один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета в Facebook.

Сообщается, что взрыв произошел на улице Котляревского.

"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

"Смерть констатировали на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который длился десять дней, удалось потушить 14 апреля. Лесной пожар в зоне начался 4 апреля. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 1000 га

Кроме того, в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей.