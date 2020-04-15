У Львові біля лікарні стався вибух, є жертва

У Львові біля міської лікарні №5 стався вибух, в результаті якого помер один чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради у Facebook.

Повідомляється, що вибух стався на вулиці Котляревського.

"За оперативними даними, на вул.Котляревського, неподалік п'ятої міської лікарні (не на території медичного закладу), стався вибух. Виявлено понівечене тіло чоловіка приблизно 40 років", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки і правоохоронці.

"Смерть констатували на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були несумісні з життям. Причини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, який тривав десять днів, вдалося загасити 14 квітня. Лісова пожежа в зоні розпочався 4 квітня. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 1000 га

Крім того, у Київській області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули троє дітей.