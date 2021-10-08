Во Львове включат отопление: названа дата

Отопительный сезон во Львове начнется с понедельника, 11 октября. Отопление включат для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Львов.
"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон в г. Львове. Отопление будем подавать всем категориям потребителей - школы, садики, больницы и население", - сказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.
По ее словам, отопительный сезон начнут, "потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет в течение выходных".
Маруняк сообщила, что технически дома и объекты теплоснабжения готовы к подаче отопления. А 9 октября, суббота, будет объявлено рабочим днем для управляющих компаний.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла, как это предусмотрено законом.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, отопительный сезон в столице с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни.