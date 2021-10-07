ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Отопительный сезон в Киеве может начаться в ближайшие дни, - Кличко

Новина українською →
Киев, Четверг 07 октября 2021 11:39
Отопительный сезон в Киеве может начаться в ближайшие дни, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Отопительный сезон в Киеве с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни. Объекты социальной инфраструктуры начали получать тепло уже с начала этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", - заявил мэр города Виталий Кличко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 99%, а в подземных хранилищах накоплено почти 19 млрд кубометров газа.

РБК-Украина писало о том, какие тарифы будут для населения в новом отопительном сезоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Отопительный сезон
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями