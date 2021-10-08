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У Львові увімкнуть опалення: названа дата

Автор: Олександр Білоус

Опалювальний сезон у Львові розпочнеться з понеділка, 11 жовтня. Опалення включать для усіх споживачів теплопостачальних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Львова.

"З понеділка, 11 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у м. Львові. Опалення подаватимемо до усіх категорій споживачів - школи, садочки, лікарні і населення", - сказала заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, опалювальний сезон розпочнуть, "тому що з п’ятниці на суботу буде похолодання, прогнозують мінус 1 градус, і така температура буде продовж вихідних".

Маруняк повідомила, що технічно будинки і об’єкти теплопостачання готові до подачі опалення. А 9 жовтня, суботу, буде оголошено робочим днем для управляючих компаній.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що місцева влада ухвалить рішення про включення опалення, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла, як це передбачено законом.

За словами мера Києва Віталія Кличка, опалювальний сезон у столиці з урахуванням погодних умов може початися найближчими днями.

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Опалювальный сезон