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Шмыгаль сказал, когда в Украине включат отопление

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Украина, Среда 29 сентября 2021 13:16
Шмыгаль сказал, когда в Украине включат отопление Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

"Отопление местная власть включит, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и должно быть по закону, и будет держаться так не меньше трех дней", - сказал он.

По его словам, подготовка к отопительному сезону - на финишной прямой. "Готовность - более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%".

Шмыгаль сообщил, что сейчас в подземных хранилищах Украины 18,8 млрд кубометров газа и заверил, что средств для дополнительной закупки газа достаточно.

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