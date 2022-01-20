ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове старшие классы отправляют на дистанционное обучение

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 17:02
Во Львове старшие классы отправляют на дистанционное обучение Фото: во Львове старшие классы отправляют на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове планируют дистанционное обучение для учеников пятых-одиннадцатых классов. Завтра решение городского штаба по противодействию COVID вынесут на утверждение комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Дивись.info.

"Мы будем предлагать завтра на комиссию ТЭБ и ЧС переход с понедельника на две недели на дистанционное обучение учеников старшей школы. Также предлагаем перевести на дистанционку секции, кружки, художественные школы", - заявил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Также он добавил, что из-за стремительного распространения коронавируса среди детей - будет направлено обращение к организаторам масштабных событий с просьбой перенести все мероприятия.

По словам Москаленко в "Охматдете" количество больных детей коронавирусом выросло с 30% до 70% только за последние пять дней.

"Около 15% учащихся городских школ либо имеют подозрение или находятся на самоизоляции или же имеют признаки того или иного респираторного заболевания. Во Львове несколько школ уже перешли на дистанционное обучение - кто-то до пятницы, кто-то - до понедельника, кто-то на неделю. Эти решения школы принимают самостоятельно", - отметил Андрей Москаленко.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что все школы в Черновицкой области перевели на дистанционное обучение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом