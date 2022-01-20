ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові старші класи відправляють на дистанційне навчання

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 17:02
У Львові старші класи відправляють на дистанційне навчання Фото: у Львові старші класи відправляють на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові планують дистанційне навчання для учнів п’ятих-одинадцятих класів. Завтра рішення міського штабу з протидії COVID винесуть на затвердження комісії з ТЕБ і НС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Дивись.info.

"Ми будемо пропонувати завтра на комісію ТЕБ і НС перехід з понеділка на два тижні на дистанційне навчання учнів старшої школи. Також пропонуємо перевести на дистанційку секції, гуртки, мистецькі школи", - заявив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Також він додав, що через стрімке поширення коронавірусу серед дітей - буде направлено звернення до організаторів масштабних подій з проханням перенести усі заходи.

За словами Москаленка в "Охматдиті" кількість хворих дітей на коронавірус зросла з 30% до 70% лише за останні п’ять днів.

"Близько 15% учнів міських шкіл або мають підозру або знаходяться на самоізоляції або ж мають ознаки того чи іншого респіраторного захворювання. У Львові кілька шкіл вже перейшли на дистанційне навчання - хтось до п’ятниці, хтось - до понеділка, хтось на тиждень. Ці рішення школи приймають самостійно", - відзначив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що усі школи в Чернівецькій області перевели на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом