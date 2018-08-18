Во Львове из подтопленных машин эвакуировали 130 человек

В результате резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршруток и автомобилей

Во Львове спасатели в пятницу, 17 августа, вынесли из подтопленных транспортных средств 130 человек, в том числе 15 детей. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели вынесли на руках 77 человек, из них 9 детей, и отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей, а также открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

В результате резкого подъема уровня воды на улице Сахарова были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей: эвакуированы 53 человек, в том числе 6 детей.

Отмечается, что по состоянию на 20:30 17 августа к ликвидации последствий непогоды были привлечены 72 спасателя и 18 единиц техники, работы продолжаются.

Напомним, в городском совете Львова создан координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города.