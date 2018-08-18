У Львові із підтоплених машин евакуювали 130 людей

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 02:15
Фото: підтоплення у Львові (city-adm.lviv.ua)
Фото: підтоплення у Львові (city-adm.lviv.ua)

Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршруток та автомобілів

У Львові рятувальники у п’ятницю, 17 серпня, винесли із підтоплених транспортних засобів 130 людей, у тому числі 15 дітей. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники винесли на руках 77 людей, з них 9 дітей, та відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів, а також відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.  

Внаслідок різкого підйому рівня води на вулиці Сахарова були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів, евакуйовано 53 осіб, зокрема 6 дітей.

Зазначається, що станом на 20:30 17 серпня до ліквідації наслідків негоди було залучено 72 рятувальників та 18 одиниць техніки, роботи тривають.

Нагадаємо, у міській раді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста.

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Теги:  Львів,  спасатели,  подтопление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС