У Львові із підтоплених машин евакуювали 130 людей

Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршруток та автомобілів

У Львові рятувальники у п’ятницю, 17 серпня, винесли із підтоплених транспортних засобів 130 людей, у тому числі 15 дітей. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники винесли на руках 77 людей, з них 9 дітей, та відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів, а також відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.

Внаслідок різкого підйому рівня води на вулиці Сахарова були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів, евакуйовано 53 осіб, зокрема 6 дітей.

Зазначається, що станом на 20:30 17 серпня до ліквідації наслідків негоди було залучено 72 рятувальників та 18 одиниць техніки, роботи тривають.

Нагадаємо, у міській раді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста.