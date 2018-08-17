Подтопления во Львове: в горсовете создали штаб для ликвидации последствий непогоды

В Львове выпало за день 28% от месячной нормы осадков

В городском совете Львова создан координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк к работе заученные все службы города. Завтра, 18 августа, для коммунальных предприятий также объявлен рабочий день.

"Сейчас аварийные бригады чистят дождеприемники. Работники "Львовводоканала" устанавливают крышки люков. Также техника "Львовводоканала" привлечена к работе на улице Торфяной, где подтопило первый этаж дома, в котором размещены офисные помещения", - отметила чиновница.

Кроме того, по ее словам, сформированы группы, которые обследуют подвалы домов на тех улицах, где было больше всего воды - это Сахарова, Городецкая, Богуна, Черновола, Родниковая.

Фото: ливень во Львове (city-adm.lviv.ua)

Как сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, по состоянию на 21:00 час в городе выпало 21,3 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы. В целом месячная норма составляет 76 мм осадков.

Напомним, 17 августа во Львове в результате ливня затопило улицы города, в зв'связи с чем движение транспорта было парализовано. В некоторых районах города выпал град. По состоянию на 20:00 восстановлено движение троллейбусов и одного трамвая.

Напомним, 16 августа 2018 года в Киеве во время ночной грозы было повалено 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также в результате непогоды серьезно были повреждены кровли и фасады 5 домов. Кроме того, в КГГА сообщили о подтоплениях на нескольких улицах, вследствие чего в столице возникли проблемы с движением транспорта.