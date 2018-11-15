Во Львове не согласовали повышение тарифов на проезд в транспорте

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В львовских маршруках предлагали повысить стоимость проезда до 8 гривен

Городской совет не согласовывал поднятие тарифа на проезд во львовских маршрутных такси, несмотря на угрозы перевозчиков устроить забастовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как отметил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Андрей Белый, городской совет не давала согласований на поднятие тарифа. Однако, управление транспорта, согласно протоколу, обнародовало проект решения для обсуждения, поскольку, по словам чиновника, частные перевозчики начали угрожать остановкой всего транспорта во Львове.

"На сегодня город покупает автобусы, увеличивает долю перевозок коммунальным транспортом. Тариф - 5 гривен. О повышении речь не идет. Когда будет другая позиция города - об этом сообщим. Другие сообщения прошу считать провокациями", - сказал Белый.

Добавим, что проект решения исполнительного комитета появился вечером в среду, 14 ноября, на сайте горсовета. В проекте отмечалось, что в городе может подорожать до 8 гривен проезд в городских маршрутках. Общественные консультации щоодо окончательного принятия данного решения продлятся до 28 ноября.

Напомним, сегодня, 15 ноября 2018, утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя. Теперь стоимость проезда в тернопольских троллейбусах составит 5 гривен, независимо от формы расчета, а в маршрутках и автобусах - 6 гривен.