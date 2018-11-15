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У Львові не погоджували підвищення тарифів на проїзд у транспорті

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 17:53
У Львові не погоджували підвищення тарифів на проїзд у транспорті
Ілюстративне фото (facebook.com/cv.cv.ua)

У львіських маршруках пропонували підвищити вартість проїзду до 8 гривень

Міська рада не погоджувала підняття тарифу на проїзд у львівських маршрутних таксі, попри погрози перевізників влаштувати страйк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львіської міської ради.

Як зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, міська рада не давала погоджень на підняття тарифу. Проте, управління транспорту, згідно з протоколом, оприлюднило проект рішення для обговорення, оскільки, за словами чиновника, приватні перевізники почали погрожувати зупинкою всього транспорту у Львові.

"На сьогодні місто купляє автобуси, збільшує долю перевезень комунальним транспортом. Тариф є - 5 гривень. Про підняття не йдеться. Коли буде інша позиція міста - про це повідомимо. Інші повідомлення прошу вважати провокаціями", - сказав Білий.

Додамо, що проект рішення виконавчого комітету з'явився ввечері у середу, 14 листопада, на сайті ЛМР. У проекті зазначалося, що в місті може до 8 гривень подорожчати проїзд у міських маршрутках. Громадські консультації щоодо остаточного ухвалення даного рішення триватимуть до 28 листопада.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада 2018, затвердили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Тепер вартість проїзду у тернопільских тролейбусах становитиме 5 гривень, незалежно від форми розрахунку, а у маршрутках та автобусах -  6 гривень.

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