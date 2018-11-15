У Львові пропонують підняти вартість проїзду в маршрутках до 8 гривень

Фото: маршрутки у Львові (facebook.com/lvivukr)

Тариф обумовлений зростанням цін на пальне, заробітної плати і цін на запасні частини

Управління транспорту Львівської міськради пропонує підняти вартість проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект рішення, який опублікований на офіційному сайті міськради.

Повідомляється, що розглянувши листи всіх перевізників, міське управління транспорту виносить на розгляд виконавчого комітету новий тариф за проїзд - 8 гривень. Такий тариф обумовлений зростанням цін на пальне, заробітної плати і цін на запасні частини.

"Згідно з розрахунковими видатками на прикладі Львівського комунального АТП-1 вартість перевезення одного пасажира становить в середньому 8,21 гривні. По іншим підприємствам розрахунок тарифу коливається: "Фіакр-Львів" - 8,51 гривні; "Успіх БМ" - 8,10 гривні; "Міра і К" - 8,45 гривні; "Львівське АТП 14630" - 8,31 гривні. У проекті тарифу застосований рівень прибутку для приватних підприємств 15%", - йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення.

Нагадаємо, в Києві проїзд в метрополітені з 14 липня подорожчав до 8 гривень за поїздку. Проїзд з Києва в аеропорт "Бориспіль" подорожчав до 100 гривень.