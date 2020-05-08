Во Львове собирают штаб быстрого реагирования из-за роста случаев коронавируса

Во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 человек, собирают штаб быстрого реагирования. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале.

Садовой отметил, что дальнейшие шаги озвучат после заседания штаба.

"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (с 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - написал он.

Отметим, во Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, в целом во Львовской области зарегистрировали 17 летальных случаев от коронавируса, из которых результаты последнего летального случая были получены вчера.

Также во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавирус пришло 2 мая.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год.