Во Львовской области зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Последний летальный случай от коронавируса был зафиксирован в госпитале в Винниках

В целом во Львовской области зарегистрировали 17 летальных случаев от коронавируса, из которых результаты последнего летального случая были получены вчера. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, летальный случай от коронавируса был зафиксирован в госпитале в Винниках. Это был житель Николаевского района. Умер он еще 4 мая, однако результаты его анализов были получены вчера.

Как сообщается в области лабораторно подтвердили 595 случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 - летальные и еще 128 пациентов выздоровели. Кроме того, за последние 24 часа лабораторные центры в городе провели 232 ПЦР-теста и обнаружили у 42 человек вирус.

Сейчас в инфекционной больнице находится 134 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

Напомним, во Львовской области второй день подряд фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что динамика заражений увеличивается.

Также во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавирус пришло 2 мая.