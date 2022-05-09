Во Львове СБУ задержала четырех мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов

Местные жители сняли на телефон кадры прилетов ракет, которые РФ выпустила по городу 3 мая. В частности, тогда ракеты попали в три электрические подстанции Львова. Видео мужчины выложили на Telegram-каналах.

"Я стал свидетелем ракетного удара по Львову 3 мая. Я снял видео на свой телефон и сбросил в один из Telegram-каналов. После этого это видео разошлось по всем соцсетям. Я очень каюсь и обещаю больше этого не делать", - говорит один из задержанных.

Сообщается, что сейчас мужчины находятся в фильтрационных пунктах СБУ и признались в содеянном.

Также СБУ напоминает, что снимать или фотографировать моменты падения или попадания ракет запрещено. Эти действия могут помочь врагу корректировать огонь. За съем оборонных объектов, предусмотрена уголовная ответственность.