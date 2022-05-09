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У Львові СБУ затримала чотирьох чоловіків, які виклали у соцмережі кадри ракетних ударів

СБУ затримала чоловіків, які виклали у соцмережі кадри ракетних ударів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України затримала у Львові чотирьох чоловіків, які зняли та виклали у соцмережі кадри ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Львівській області.

Місцеві жителі зняли на телефон кадри прильотів ракет, які РФ випустила по місту 3 травня. Зокрема, тоді ракети влучили у три електричні підстанції Львова. Відео чоловіки виклали на Telegram-каналах.

"Я став свідком ракетного удару по Львову 3 травня. Я зняв відео на свій телефон і скинув в один з Telegram-каналів. Після цього це відео розійшлося по всіх соцмережах. Я дуже каюсь і обіцяю більше цього не робити", - каже один із затриманих.

Повідомляється, що наразі чоловіки перебувають у фільтраційних пунктах СБУ та зізналися у скоєному.

Також СБУ нагадує, що знімати чи фотографувати моменти падіння чи влучання ракет заборонено. Ці дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. За знімання оборонних об'єктів, передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.

Також ми писали, що в Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту.

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Служба безпеки УкраїниЛьвів